Ocon : "Je bosse plus que Pérez"

Dans son duel avec son équipier Sergio Pérez chez Force India, Esteban Ocon estime qu'il travaille davantage pour compenser son manque d'expérience. Le Français, qui ne court en F1 que depuis tout juste une année complète après avoir succédé à Rio Haryanto chez Manor l'an dernier à pareille époque, pense que les heures supplémentaires passées sur le simulateur procurent une grande différence.

"Je dois travailler plus parce que j'ai moins d'expérience que Sergio, confirme Esteban. Il y a tellement de petites choses, parfois des détails, qui semblent naturelles pour lui et que je dois encore assimiler. Du coup, avant et après chaque course je passe beaucoup de temps à l'usine et je me consacre énormément au simulateur, beaucoup plus que lui en tout cas."

Ocon est actuellement huitième au classement des pilotes, 11 points derrière Pérez, et il ambitionne de progresser dans la seconde moitié de la saison pour devancer le plus souvent possible son équipier. Leurs duels sur la piste ont déjà provoqué quelques remous en interne, notamment au Canada et en Azerbaïdjan (voire en Hongrie dans le premier virage), et leur rivalité exacerbée n'est pas évident à gérer pour l'équipe.

"Nous avons débriefé après chaque Grand Prix, explique Ocon. Le team a conclu à des incidents de course, avec des responsabilités partagées entre nous, mais il est clair que nous devrons éviter tout contact à l'avenir : une collision entre les deux voitures d'une même équipe est la pire chose qui puisse arriver. Mais je ne suis pas là pour rester derrière Pérez, mon ambition est clairement de lui passer devant !"

