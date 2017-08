McLaren : Honda, sinon rien ?

L'échec des pourparlers entre Honda et la Scuderia Toro Rosso aura des conséquences sur l'avenir du constructeur japonais en F1 : malgré un support financier non négligeable (on parle de 30 millions de dollars), Sauber et maintenant STR ont renoncé à collaborer avec le motoriste nippon. Certes, le V6 turbo hybride de Tochigi n'est pas au niveau de celui de ses rivaux, mais les teams de fond de grille ne font généralement pas la fine bouche.

Toro Rosso va donc poursuivre avec Renault, comme l'écurie-sœur Red Bull Racing, et du coup on voit mal la firme au losange répondre favorablement à un appel du pied de McLaren. Des contacts ont sans doute été établis, mais Renault a d'autres chats à fouetter que de fournir ses moteurs à une équipe qui pourrait s'avérer comme une dangereuse rivale de son propre team. Les ingénieurs d'Enstone ont déjà un étalon avec le châssis RB13 de Red Bull propulsé par le même V6, donc McLaren : non, merci.

Au printemps dernier, alors que Honda pataugeait lamentablement dans la mise au point de son moteur, les dirigeants de McLaren (Mansour Ojjeh en tête) s'étaient tournés vers Mercedes en espérant renouer avec leur ancien partenaire. Si la proposition avait été analysée avec bienveillance par le directoire du groupe Daimler, les responsables de Mercedes Motorsport Toto Wolff et Niki Lauda ont eu tôt fait d'inverser la tendance. Le passé chargé entre les deux anciens associés (Spygate et amende de 100 millions de dollars) n'a pas aidé à faire pencher favorablement la balance.

McLaren se trouve ainsi dans l'impasse, avec aucun autre fournisseur que Honda désireux de voler à son secours. La puissante écurie de Woking court après son prestigieux palmarès mais ne peut aller plus vite que la musique. Les profonds changements dans le management, avant et après le départ de Ron Dennis, sont encore récents et le contrat avec Honda délicat à renégocier malgré les circonstances. Car un autre danger guette : si les pontes de la marque japonaise décidaient de tirer la prise, comme ce fut le cas en 2008, McLaren se retrouverait dépourvu de motoriste. La FIA interviendrait alors pour contraindre un autre constructeur de fournir ses moteurs, mais lequel ? Mercedes, Ferrari et Renault équipent chacun trois teams et il faudrait sans doute passer par une forme de tirage au sort... Surréaliste !

