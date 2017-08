Hamilton prudent sur l'exploitation des pneus

Lewis Hamilton estime que Mercedes n'a pas encore pleinement surmonté son talon d'Achille depuis le début de la saison, à savoir l'exploitation des pneumatiques Pirelli.

Dès le Grand Prix d'Australie, à Melbourne, le Britannique et son équipier Bottas avaient eu toutes les peines du monde à faire monter leurs gommes en température, rendant la mise au point et le comportement de la W08 instable.

"Je pense que nous revenons de loin, admet Lewis. Les progrès effectués nous ont permis de surmonter en grande partie le problème mais des pièges demeurent."

"Nous souffrons de 'bullage' sur les pneus (ou "blistering", ce phénomène d'usure qui tranche la bande de roulement du pneu en cas de surchauffe, ndlr), explique-t-il. Il s'est fortement manifesté sur les dernières courses alors que les voitures gagnent toujours plus en vitesse. Et vu que les pneus souffrent de plus en plus, ce phénomène apparaît."

Le triple champion du monde ajoute que les crevaisons subies par les pilotes Ferrari au Grand Prix de Grande-Bretagne doivent inciter les écuries à garder un oeil attentif sur le comportement des pneus fournis par le manufacturier italien.

"On se souvient des crevaisons des Ferrari à Silverstone, ajoute-t-il. C'est une étude permanente et nous surveillons cela de près."

"Même chose en tant que pilote, quand je discute avec les ingénieurs, j'essaye d'interpréter leurs analyses afin de comprendre comment exploiter mes pneus au maximum."

"Je sens que ces soucis vont nous accompagner encore jusqu'à la fin de la saison, se méfie-t-il. Notre rythme actuel est bon mais gare aux quelques surprises qui pourraient nous guetter."

