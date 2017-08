Binotto : "On devrait éviter les pénalités"

Ferrari espère éviter les pénalités relatives au dépassement des quotas autorisés pour les éléments du groupe propulseur hybride, malgré le fait que ses deux pilotes ont déjà atteint la limite en ce qui concerne les turbos. Dès l'instant où un turbo supplémentaire sera nécessaire (ce serait le cinquième), le règlement impose un recul de 10 places sur la grille de départ, ce qui pourrait s'avérer très pénalisant notamment pour Sebastian Vettel dans le cadre de la course au titre.

Le directeur technique de la Scuderia Mattia Binotto admet que la situation est délicate, mais il ne pense pas qu'elle soit ingérable grâce à un habile système de rotation des divers éléments concernés : "Nous sommes évidemment attentifs car nous avons souffert de défaillances des turbos en début de saison, ce qui nous a obligés à les remplacer rapidement, indique-t-il. Nous avons cependant modifié les troisième et quatrième turbos actuellement utilisés afin de renforcer leur fiabilité : nous comptons donc finir le championnat avec le pool de turbos disponibles."

"La course au développement continue entre nous et Mercedes, avec des évolutions attendues course par course, ajoute l'ingénieur italo-suisse. Cela peut se jouer sur peu de choses, y compris sur la fiabilité : Hamilton et Bottas ont déjà été rétrogradés sur la grille pour changement de boîte de vitesses, ce qui est un peu leur talon d'Achille. Il faudra trouver le bon compromis entre la performance et la fiabilité, sans prise de risque excessive, pour émerger en fin de saison."

