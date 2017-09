Alonso veut prendre son temps pour 2018

La confirmation du divorce entre McLaren et Honda n'a pas été suivie d'une annonce de la prolongation du contrat de Fernando Alonso à Woking, contrairement à ce qui était prévu ce samedi à Singapour. Il apparaît que le pilote espagnol tient à évaluer attentivement le potentiel de McLaren avec Renault avant de prendre sa décision en vue de la saison 2018.

"Je ne possède pas encore les informations sur les attentes de Renault et les progrès prévus pour l'année prochaine, analyse Alonso. Après cette course, je prendrai le temps de discuter avec l'équipe à propos des plans pour 2018. Si McLaren a choisi cette voie, ils doivent avoir de bonnes raisons et je suis naturellement intéressé à en parler avec eux."

"Les options restent ouvertes dans le futur, martèle le Matador. Il y a encore des alternatives, en F1 et en dehors. L'essentiel pour moi est de pouvoir disposer d'une voiture compétitive, de sentir que je peux légitimement me battre pour des podiums et potentiellement viser la victoire. Je veux prendre le temps de la réflexion. Si c'est pour faire de la figuration comme ces dernières années, je ferai mieux d'aller voir ailleurs."

"En attendant, il faut se concentrer sur ce week-end à Singapour où nous avons de bonnes chances de briller, ajoute-t-il. Nous savions que cette piste nous serait plus favorable que Spa ou Monza et on a placé les deux voitures dans le top 10 hier. Il nous faut concrétiser ce potentiel en marquant des points maintenant afin d'améliorer notre position au championnat."

