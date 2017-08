"A votre premier Raidillon, vous avez la nausée"

La Formule 1 effectuera sa rentrée des classes le week-end prochain à l’occasion du Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.

Le tracé ardennais est particulièrement apprécié des pilotes pour son caractère et ses nombreuses sections mettant les organismes à rude épreuve. Parmi les fans du circuit belge, on retrouve Romain Grosjean.

Le Français entretient une relation particulière avec le rendez-vous spadois. S’il a dû abandonner dès le premier tour à ses premières participations en 2009 et 2012, il a terminé sur la troisième marche du podium sur la Lotus-Mercedes en 2015.

"Spa-Francorchamps est un circuit fantastique, sourit Romain. Il y a beaucoup de virages très rapides, dont le fameux Raidillon. La première fois que vous passez cette section à fond, vous avez la nausée. C’est comme si vous étiez dans des montagnes russes. Vous vous demandez si vous parviendrez à tenir le coup toute la course. Mais vous vous y habituez ensuite et vous vous amusez à encaisser les forces longitudinales."

"Vous rencontrez également des virages de tous types, ce qui fait que le tracé est très varié, ajoute-t-il. En fait, vous pouvez choisir entre plusieurs approches sur ce circuit. Vous pouvez choisir d’être plus rapide dans les secteurs 1 et 3 qui privilégient la vitesse de pointe, ou vous pouvez privilégier le secteur 2 qui est beaucoup plus technique. Ces deux approches fonctionnent bien dans tous les cas. Au final, cela dépend de la façon dont vous voulez aborder la course."

